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Van Gölü'ne atık tutucu sistem - Son Dakika
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Van Gölü'ne atık tutucu sistem

Van Gölü'nde kirliliği önlemek amacıyla kullanılmaya başlanan atık tutucu sistem sayesinde, çöplerin göle ulaşması engelleniyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Akköprü ve Kurubaş dereleri için tasarlanan sistemle evsel atıkların, plastik petlerin, şişelerin, poşetlerin, metal parçalarının, sigara izmaritlerinin, maskelerin ve eldivenlerin göle taşınması engelleniyor.

Van Gölü\'ne atık tutucu sistem
25.12.2023 - 16:36,  Güncelleme: 16:38
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Van'da kullanılmaya başlanan "atık tutucu sistem" sayesinde, çöplerin Van Gölü'ne ulaşmasının önüne geçiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde kirliliğe neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, derelerde biriken çöplerin göle ulaşmasının engellenmesi için çalışma başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kentten geçerek Van Gölü'ne ulaşan Akköprü ve Kurubaş dereleri için tasarlanan atık tutucu sistemi, kullanmaya başladı.

Atık tutucu sistemle evsel atıklar, plastik petler, şişe, poşet, metal parçaları, sigara izmariti, maske ve eldiven gibi atıkların göle taşınmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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