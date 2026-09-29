Van Gölü Sahil Yolu Projesi'nde 30 kilometrelik bölümde yoğun çalışma yürütülüyor - Son Dakika
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Van Gölü Sahil Yolu Projesi'nde 30 kilometrelik bölümde yoğun çalışma yürütülüyor

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Van Gölü Sahil Yolu Projesi\'nde 30 kilometrelik bölümde yoğun çalışma yürütülüyor
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Van Gölü Sahil Yolu Projesi'nde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Ayanis Mahallesi arasındaki 30 kilometrelik güzergahta ekipler yoğun çalışma yürütüyor. Bu yıl bu bölümün tamamlanmasıyla 50 kilometrelik kesimin kesintisiz ulaşıma açılması hedefleniyor.

Van Gölü'nün kıyı güzergahlarını birbirine bağlaması planlanan Van Gölü Sahil Yolu Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Ayanis Mahallesi arasındaki 30 kilometrelik güzergahın tamamlanması için ekipler sahada yoğun çalışma yürütüyor.

Edremit Uygulama Oteli ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki 20 kilometrelik bölümü tamamlanarak ulaşıma açılan projede, bu yıl 30 kilometrelik bölümün daha tamamlanması hedefleniyor.

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla Van Gölü Sahil Yolu'nun 50 kilometrelik kesiminin kesintisiz şekilde ulaşıma açılması planlanıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, 220 iş makinesi ve kamyon ile 270 personel görev yapıyor.

Projenin gelecek yılki etabında ise Ayanis-Amik güzergahında çalışmaların tamamlanması ve yolun Erciş Yolu'na bağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan GölüUlaşımGüncelSon Dakika

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