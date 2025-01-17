Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler karnelerini aldı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş\'ta öğrenciler karnelerini aldı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

17.01.2025 13:17
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Van'da 1650 okulda 290 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Kaymamı Yücel Erdem ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, öğrencilere karnelerini verdi.

Sınıfları dolaşan, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Balcı, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

5. sınıf öğrencisi Menesa Özge ise "Ara tatilde ailemle vakit geçirmeyi istiyorum. Sonra ödevlerimi yapıp, kitap okuyacağım. Birinci dönem çok iyi geçti, güzel vakit geçirdik. Arkadaşlarımı özleyeceğim." diye konuştu.

Elif Buse Akarsu da tatilini ders çalışıp kitap okuyarak geçireceğini söyledi.

Hakkari

Kent merkezindeki 23 Nisan İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Sınıfları gezen Çelik, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini dağıttı, başarı temennisinde bulundu.

Karne dağıtımının ardından telekonferans yöntemiyle il genelindeki öğretmenlere hitap eden Çelik, 438 eğitim kurumunda 61 bine yakın öğrencinin yarıyılı geride bıraktığını söyledi.

Tüm öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür eden Çelik, "Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı hep beraber müşahede ettik. Bundan mutluluk duyduk. Bu mutluluğun sanatçıları, zanaatkarları sizlersiniz. Bu süreçte dinlenme fırsatı bulacaksınız. Dinlenmiş olarak ikinci döneme de iyi başlayacağınıza inanıyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum." diye konuştu.

Törene, Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve şube müdürleri de katıldı.

Bitlis

Kent genelinde 92 bin 521 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

TOKİ Ahmet Eren İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, sınıfları dolaştı, öğrencilerle bir araya geldi.

Gür, il genelinde 7 bin 582 öğretmen ve 92 bin 521 öğrencinin tatile girdiğini söyledi.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirten Gür, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin gayretleri, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, velilerimizin ilgisi bizleri mutlu etti. İsteğimiz, çocuklarımızın bu dinlenme süresi içinde aileleriyle kaliteli zaman geçirmeleri ve kitapla aralarına mesafe koymadan bu süreci tamamlamalarıdır. Çocuklarımız sadece karne notlarından ibaret değildir. Eğer başarı istiyorsak çocuklarla iyi bir iletişim kurmamız, onlara destek olmamız gerekiyor."

Muş

Muşta 104 bin 641 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Vali Adil Yazar İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Avni Çakır, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamladıklarını söyledi.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Muş'ta 6 bin 663 öğretmenimiz görev yapıyor. İlk dönem sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Biz de zaman zaman öğrencilerin günlük eğitim faaliyetlerine eşlik ettik. Bugün hem karnelerini verdik hem de bu tatil sürecinde yapmaları gerekenler konusunda nasihatlerde bulunduk. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiasına bu sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımıza da bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum."

Karne dağıtım törenine Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve idareciler katıldı.

Kaynak: AA

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