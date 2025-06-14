Van, Hakkari ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Van, Hakkari ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Van, Hakkari ve Muş\'ta Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
14.06.2025 14:15
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Van, Hakkari ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van, Hakkari ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen programda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Şen, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Teşkilatının, kuruluşundan bu yana milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirten Şen, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle jandarma, ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Personelimiz, milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, mevcut güven ve sevgi bağını koruma, güçlendirme azim ve kararlılığındadır. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana ülkemizin her noktasında her şartta halkın hizmetinde olmuş ve olmaya devam edecektir."

Jandarma Bandosu'nun "Jandarma Marşı" çaldığı törene İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Hakkari

Valilik önündeki törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Törenin ardından Çarıkcıoğlu, jandarma personeli ile Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çelik, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak "Vazifeleri başında şehit olan tüm jandarma personelimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." dedi.

Muş

Muş İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Teşkilatının tarihçesi okundu.

Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, milletin can ve mal güvenliğini temin etmek, huzur ve asayişi sağlamak adına 186 yıldır fedakarca görev yapan, şanlı mazisiyle milletin gönlünde taht kuran Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

"Jandarma, yalnızca bir güvenlik kuvveti değildir. O, milletin huzurunu kendi huzuru bilen, vatan toprağının her karışında iz bırakan, dağda, ovada, köyde ve en ücra mezrada devletin vakarını, şefkatini ve kararlılığını taşıyan bir gönül ordusudur." diyen Çakır, şöyle devam etti:

"186 yıl önce temelleri atılan bu güzide teşkilat, bugün hem görev anlayışı hem de teknolojik ve kurumsal kapasitesiyle çağın gereklerine tam anlamıyla uyum sağlayan güçlü bir yapıya kavuşmuştur. Şunu da çok iyi biliyoruz ki jandarmamızı asıl güçlü kılan, yüreği vatan sevgisiyle çarpan, canı pahasına görevini yerine getirmekten çekinmeyen kahraman personelidir. Jandarmamız, milletimizin birlik ve beraberliğinin, huzur ve güvenliğinin teminatı olmuş, taşıdığı üniformayı şerefle temsil etmiş ve her şartta görevini hakkıyla yerine getirmiştir. Bizler, bu milletin evlatları olarak, onların gece gündüz demeden yürüttüğü bu kutsal göreve minnettarız. Bugün burada bulunmamıza vesile olan bu özel günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

Albay Kırgel de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Daha sonra Vali Çakır, beraberindeki heyetle yerli silah ve teçhizatın bulunduğu stantları gezerek bilgi aldı.

Jandarma araçlarının geçişiyle son bulan programa, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van, Hakkari ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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