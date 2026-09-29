Van hudut hattında düzenlenen aramada 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van hudut hattında düzenlenen aramada 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Van hudut hattında düzenlenen aramada 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildi
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MSB, Van hudut hattındaki arama tarama çalışmasında 412 kilo 741 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, ele geçirilen uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 412 kilo 741 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

Kaynak: DHA
Milli Savunma BakanlığıUyuşturucuGüvenlik3. SayfaBaşkaleGüncelVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van hudut hattında düzenlenen aramada 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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