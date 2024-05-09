Van Huzurevi\'nde Yaşlılar Spor Yaparak Zinde Kalıyor

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Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edremit Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan bireyler, antrenörler eşliğinde sportif faaliyetler yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı antrenörler, "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında her hafta huzurevi sakinlerini ziyaret ediyor.

Antrenörler, yaşlılarla curling, bocce ve dart oynayıp, egzersiz yaparak onların zinde kalmalarını sağlamaya çalışıyor.

Çarşamba günlerini eğlenerek geçiren huzurevi sakinleri, spordan arta kalan zamanlarında da hep birlikte sohbet ederek geçmiş günlerini yad ediyor.

"Çay içerken anılarını anlatıyorlar"

Antrenör Tuğba Çakır, AA muhabirine, ülke genelinde uygulanan "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında huzurevinde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Huzurevi sakinlerinin güzel bir gün geçirdiğini belirten Çakır, "Etkinliklere katılan bireyler arasında tatlı bir rekabet oluşuyor. Kazanan takıma madalya veriyoruz. Amcalarımız ve teyzelerimizle egzersizler yapıyor, spor faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. İlk geldiğimiz zaman katılım fazla değildi. Bizler gelmeye devam ettikçe ve güzel ortam oluştukça katılım arttı." dedi.

Huzurevi sakinlerinin kendilerini iyi hissetmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşlılarımızın hem zinde kalması için spor yaptırıyoruz hem de sosyalleşmeleri için alan oluşturuyoruz. Teyzelerimiz kazanınca çok mutlu oluyor. Etkinlikler bittikten sonra hep beraber oturuyoruz çay içerken sohbet ediyoruz. Teyzelerimiz ve amcalarımız bize anılarından bahsediyorlar. Huzurevinden ayrılırken biraz hüzünleniyorlar bir sonraki çarşambayı iple çekiyorlar."

"Eski günlerim aklıma geldi"

6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'daki evinin hasar gördüğünü, 20 gün önce de Van'daki huzurevine yerleştiğini anlatan 82 yaşındaki Süleyha Işık, "Hocalarımızın burada spor yaptırdığını öğrenince mutlu oldum. İlk defa burada curling oynadım. Eskiden sporla ilgileniyordum. Burada hocalarımızla beraber oyun oynayınca eski günlerim aklıma geldi." diye konuştu.

90 yaşındaki Eşref Gönültaş, "Eşimle beraber burada kalıyorum. Allah devletimizden razı olsun. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Burada spor da yapıyoruz. Yaşıma göre çok şükür gayet sağlıklıyım. Spor yaptıkça kendimi daha sağlıklı hissediyorum." ifadelerini kullandı.