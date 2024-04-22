Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, 23 Nisan\'da öğrencilere koltuğunu devretti

Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrencilere devretti.
Aras, Edremit Salih Yıldız İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Araz Sürmeli ve Zerya Defne Duran'ı makamında misafir etti.
Öğrencilerle yakından ilgilenen Aras, daha sonra makamını öğrencilere bıraktı.
Aras, bayramlarını kutladığı çocuklara hediyeler verdi.
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