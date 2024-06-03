Van\'ın Bahçesaray ilçesinde Müküs Çayı\'nda serinlemek

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar, havanın ısınmasıyla serinlemek için Müküs Çayı kıyısını tercih ediyor.

İlçe merkezinden geçen Müküs Çayı, doğanın canlanmasıyla seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oluyor.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar da çayın kıyısındaki ağaçlık alanlara gelerek hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de bölgenin güzelliklerini cep telefonlarıyla görüntülüyor.

Vatandaşlardan Uğur Karci, Bahçesaray'ın bozulmamış doğasıyla insanların ilgisini çektiğini söyledi.

Müküs Çayı'nın eşsiz bin manzarasının oludğunu belirten Karci, şunları kaydetti:

"Suyu buz gibi akan Müküs Çayı, ilçenin en büyük değerlerinden biri. Güneşli havayı fırsat bilerek buraya geldik. Eşsiz doğasıyla insanları kendine hayran bırakan alanda hem serinledik hem de doğayla iç içe zaman geçirdik. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum."