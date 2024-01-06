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Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı - Son Dakika
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Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı

Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan 37 yaşındaki erkek hasta, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yoluyla ulaşım sıkıntılı olduğundan ambulans helikopterle hasta Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Van\'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı
06.01.2024 - 14:13,  Güncelleme: 14:37
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Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan erkek hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede rahatsızlanan 37 yaşındaki erkek hasta, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada ilk müdahaleyi yapan doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

Kara yoluyla ulaşımın olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntılı olması üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı - Son Dakika
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