Van\'ın Bez Bebekleri Kültürü Yaşatıyor

20.03.2026 12:09
Elvan Şahar, Van'ın kültürel mirasını bez bebek sanatıyla gelecek kuşaklara aktarıyor.

Van'da bez bebek sanatının kültürel miras taşıyıcısı 43 yaşındaki Elvan Şahar, atölyesinde yöreye özgü kumaş, oya ve nakışları kullanarak bez bebekler hazırlıyor.

Hatuniye Kültür Sanat Merkezi'nde görevli Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Geleneksel Giysili Bez Bebek Sanatçısı Şahar, 18 yıldır el sanatları kursunda usta öğretici olarak görev yapıyor.

Yürüttüğü çalışmalarla kursiyerlerin hayatına dokunan Şahar, yöreye özgü kıyafetleri ve kültürü yaşatmak amacıyla üç yıl önce geleneksel giysili bez bebek alanında uzmanlaşmaya karar verdi.

Şahar, sanat merkezindeki atölyesinde yöreye özgü kıyafetler ve unutulmaya yüz tutmuş kostümlerle minyatür bebekler tasarlıyor.

Giysili bez bebek kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan sanatçı, çalışmalarıyla hediyelik eşya ve oyuncak sektörüne de ürün sağlıyor.

"Van'ın kültürünü sanatımla buluşturmak istedim"

Kültürü yaşatmak için kursiyerlerine eğitim veren Şahar, AA muhabirine, kentin tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla Van temalı geleneksel giysili bez bebekler yaptığını söyledi.

Üç yıldır bez bebek tasarladığını ifade eden Şahar, "Sosyal medyada Eskişehir'de yaşayan Şaziye İlgün hocam ile tanıştım. Kendisiyle iletişime geçtim ve hocanın yönlendirmesiyle geleneksel giysili bez bebek yapımına başladım. Bu süreçte Van temalı bebekleri yaptıktan sonra artık sanat yolculuğum başlamış oldu. Van'ın geleneksel kültürünü yansıtan bebek çalışmalarını tamamladım." dedi.

Van'ın tarihini, kültürünü ve güzelliklerini tanıtmak istediğini ifade eden Şahar, şunları anlattı:

"Van'ımızın tarihi kültürünü, geçmişte yaşadığı acıları ve vatan sevgisini Vanlı biri olarak kendime görev bilerek fedakarlığımızı, vatanımıza olan sevgimizi ve minnettarlığımızı anlatmak amacıyla kahraman çocuklarımızın bebeklerini yaptım. Sadece Van'ın geleneksel kıyafetlerini bebeklere işlemedim, Urartular dönemi kadınlarının temasını da çalıştım. Van'ın her ilçesinde giysi kültürü farklı. Ben de bu kapsamda 13 ilçemizin bebek tasarım çalışmalarını yaptım. Çalışmalarımla Van'ın kültürünü sanatımla buluşturmak istedim."

Kültür Yolu Festivali'nde ürünlerini tanıttığını anlatan Şahar, "Festival sayesinde kültürümüzü yaygınlaştırıyoruz ve gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Festival süresince güzel tepkiler aldım, farklı şehirlerden gelenler bebeklerimi çok beğendi. Bu yıl düzenlenecek festivale tekrar katılmayı isterim." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
