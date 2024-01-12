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Van'ın Çaldıran ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Van'ın Çaldıran ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulması zorlaştı. Kaymakam Hasan Türker'in katılımıyla gerçekleşen yemleme faaliyeti, ilgili birim yetkilileriyle birlikte yapıldı. İlerleyen günlerde sınır hattında ve yüksek rakımlı tepelerde yaban hayvanları için yemleme çalışmaları devam edecek.

Van\'ın Çaldıran ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
12.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:40
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Van'ın Çaldıran ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

İlçede etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yaban hayvanlarının da yiyecek bulmasını güçleştirdi.

Yaban hayatına yönelik her yıl düzenli aralıklarla uygulanan yemleme faaliyeti bu yıl da Kaymakam Hasan Türker'in katılımıyla gerçekleşti.

Kaymakam Türker, geçen yıllara göre bu yıl kar yağışının geç başladığını belirterek, "İlçemiz 2 bin 50 rakımlı konumuyla kış aylarında hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 45 dereceleri bulduğu bir yerleşim birimidir. İlçemizde etkili olan kar yağışı ile yaban hayvanları için ilgili birim yetkilileriyle beraber yemleme çalışması yaptık. Koç Ovası'nın Çatalca mevkisi sulak alan ve hayvanların geçiş noktalarından biri. Önümüzdeki günlerde yine ilgili kurumlarla beraber sınır hattında, yüksek rakımlı tepelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapacağız." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'ın Çaldıran ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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