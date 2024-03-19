Van\'ın Çatak, Bahçesaray ve Saray ilçelerinde eğitime kar tatili

Microsoft AI Platformu Mustafa Suleyman ve Karen Simonyan ile Güçleniyor

Microsoft, yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirmek için yeni bir organizasyon olan Microsoft AI platformunu oluşturdu. Mustafa Suleyman, Microsoft AI'nin İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev alırken, Karén Simonyan da Baş Bilimci olarak yer alacak. Bu hamleyle, Microsoft'un inovasyon yetenekleri daha da güçlenecek ve yapay zeka alanında önde gelen araştırmacılar ve mühendisler de takıma katılacak.