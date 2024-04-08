Van\'ın Çatak Belediyesi Camilerde Temizlik Çalışması Başlattı

Kastamonu Cide'de Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, patpat olarak bilinen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, Cide ilçesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.