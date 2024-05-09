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Van'ın dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor

VAN - Van'ın dağlarında kış mevsimi yaşanırken, ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.

Her mevsim ayrı bir güzelliğiyle ön plana çıkan Van'da, mayıs ayının ikinci haftasında etkili olan kar yağışı kış mevsiminden kalma günleri andırıyor. Van'ın doğusunda bulunan ve İpekyolu ilçesi ile Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı, zirvesindeki kar örtüsü kış mevsimini andırırken, yamaçlarındaki tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü. Yeşilin, sarının ve beyazın buluştuğu Erek dağı eteklerinde kartpostallık görüntüler oluştururken, koyunların karlı dağların eteklerindeki yeşil hakim sürdüğü meralarda otlaması ayrı bir güzellik veriyor.