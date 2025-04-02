Van'ın düşman işgalinden kurtuluşu sağanak yağmura rağmen coşkuyla kutlandı

VAN - Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü, sağanak yağmura rağmen düzenlenen törenle kutlandı.

Beşyol mevkisindeki valilik binası önünde başlayan tören, Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra program yağış nedeniyle Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam etti. Burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Vali Balcı, 2 Nisan'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van için önemli bir gün olduğunu belirtti. Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Balcı, "İpekyolu ve ticari konumu itibariyle askeri ve stratejik bir öneme sahip olan ilimiz, tarih boyunca birçok devletin sahip olmak istediği şehir olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında düşman güçleri tarafından esaret altına alınmak isteyen şehrimiz, 2 Nisan 1918'de Ali İhsan Sabis komutasındaki silahlı kuvvetlerimizin önderliğinde halkımızın da desteğiyle kahramanca müdafaa edilerek istiklaline ve istikbaline kavuşmuştur. 120 kar beyaz evladımız ve Zeve Şehitliğimiz de bu kahramanlığın en bariz örneğidir. 30 binden fazla şehidimizin kanıyla sulanan Anadolu'nun kapısı kadim şehrimizi her alanda ileriye taşımak, sahip olduğu tüm güzellikleri gelecek nesillere aktarmak için yılmadan, yorulmadan çalışmalı, şehrimize ve ülkemize değer üretmeyi sürdürmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü yürekten kutluyor, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve darul bekaya irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu tarafından bir konser verildi. Program; dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van YYÜ Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile öğrenciler katıldı.