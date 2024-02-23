Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışıyla İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışıyla İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü

Van\'ın Erciş ilçesinde kar yağışıyla İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışıyla İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü. İlçede sabah başlayan kar, aralıklarla devam ediyor. Kar yağışıyla ilçe merkezi ve İnci Kefali Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. İlçe sakinleri ve fotoğraf tutkunları da parka gelerek karla kaplı bölgede fotoğraf çektirdi. Rıdvan Güngör, İnci Kefali Tabiat Parkı'nda yılın her mevsiminde güzel görüntülerin oluştuğunu söyledi. Güngör, 'Parkta çok güzel bir manzara var. Bu anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdik. Burası kışın daha güzel oluyor.' dedi.

23.02.2024 14:42  Güncelleme: 14:44
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Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışıyla İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü.

İlçede sabah başlayan kar, aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışıyla ilçe merkezi ve İnci Kefali Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe sakinleri ve fotoğraf tutkunları da parka gelerek karla kaplı bölgede fotoğraf çektirdi.

Rıdvan Güngör, İnci Kefali Tabiat Parkı'nda yılın her mevsiminde güzel görüntülerin oluştuğunu söyledi.

Güngör, "Parkta çok güzel bir manzara var. Bu anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdik. Burası kışın daha güzel oluyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışıyla İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışıyla İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü - Son Dakika
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