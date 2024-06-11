Van\'ın Erciş ilçesinde Koroner Anjiyografi Ünitesi Hizmete Açıldı

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Van'ın Erciş ilçesinde, Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde kurulan koroner anjiyografi ünitesinde hizmet verilmeye başlandı.

Koroner anjiyografi ünitesinde görev yapan 5 kişilik ekip, son teknolojiyle geliştirilen koroner anjiyo cihazıyla hastalara tedavi hizmeti sunuyor.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Onur Küçük, en büyük hedeflerinden biri olan koroner anjiyo ünitesinin kurulmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erciş'in çevresindeki ilçelerle birlikte büyük bir nüfusa sağlık hizmeti verdiklerini belirten Küçük, şöyle konuştu:

"Ayda yaklaşık 150 kişi bu işlem için Van'a sevk ediliyordu. Artık Erciş'teki hastalarımıza dakikalar içinde müdahale edilebilecek. Hastalarımız burada tedavi edildikten sonra taburcu edilecektir. Koroner anjiyografi ünitesinde kurulan cihazımız son teknoloji ile üretilmiş ve Türkiye'de sayılı hastanelerde bulunmaktadır. Ünitemizde kardiyoloji doktoru, 3 kardiyoloji hemşiresi ve radyoloji teknikeri görev yapmaktadır. Ünitenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederim."

Kardiyoloji uzman Dr. Ali Uğur Soysal da ünitede 3 hastaya işlem uyguladıklarını belirterek, "İlk gününde 3 hastamızı tedavilerinin ardından taburcu ettik. Bugün ise kroner anjiyografi uyguladık. 2 hastamızda bir problem yaşanmadı. Belli bir süre sonda kendilerini de taburcu edeceğiz." dedi.

Anjiyo olan hastalardan Muhteber Kılıç da önceden anjiyo cihazı olmadığı için Van'a gitmek zorunda kaldıklarını kaydererek, "Bu ünitenin kurulması çok iyi oldu. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.