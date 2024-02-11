Van'ın Erciş ilçesinde tipi sonrası kapanan yol açıldı, içme suyu şebekesi onarılıyor - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde tipi sonrası kapanan yol açıldı, içme suyu şebekesi onarılıyor

Van\'ın Erciş ilçesinde tipi sonrası kapanan yol açıldı, içme suyu şebekesi onarılıyor

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Pay Mahallesi'nin Tırmıklı Mezrası'nda tipi nedeniyle yol kapanırken, içme suyu hattı da zarar gördü. Büyükşehir belediyesine bağlı ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla yol açıldı ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri zarar gören şebekenin onarımına başladı.

11.02.2024 10:05
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VAN'ın Erciş ilçesinde tipide kapanan Pay Mahallesi'nin Tırmıklı Mezrası'nın yolu 10 saatlik çalışmayla açıldı, zarar gören içme suyu şebekesini onarım çalışmaları başladı.

Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Pay Mahallesi'nin Tırmıklı Mezrası'da kar yağışı sonrası etkili olan tipide yol kapandı, içme suyu hattı zarar gördü. Susuz kalan mezrada kalanların  haber vermesiyle bölgeye büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla 12 kilometrelik yol açıldı. Şebekenin zarar gördüğü bölgeye giden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, onarım çalışması başlattı.

Pay Mahallesi Muhtarı Zübeyit Fidan, kar yağışı sonrası bölgede etkili olan tipi nedeniyle yolun ulaşıma kapandığını belirterek, "Yağış sonrası içme suyu şebekemiz de zarar gördü. Şu an köyümüzde su yok. Ben de kaymakamlığı arayıp yardım istedim. Burada kar kalınlığı yaklaşık 3 metre. Yolumuzu açan ekiplere teşekkür ediyoruz. VASKİ' ye bağlı ekipler de su şebekesinde meydana gelen arızayı onarmak için çalışma başlattı. İlgi ve alakalarından dolayı Van valimize, Erciş kaymakamımıza teşekkür ediyorum" dedi. DHA)

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Kaynak: DHA

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