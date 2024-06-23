Van'ın göz kamaştıran şelalesine yoğun ilgi - Son Dakika
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Van'ın göz kamaştıran şelalesine yoğun ilgi

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Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, hafta sonu nedeniyle büyük yoğunluk yaşadı. Her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan şelale, yaz aylarında da cıvıl cıvıl bir atmosfere sahip. Kışın donmuş görüntüsüyle büyük ilgi gören şelale, Bendimahi Çayı'nda bulunan 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla göz kamaştırıyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği şelale, yılın her döneminde farklı güzellikler sunuyor.

23.06.2024 10:53
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Van'ın göz kamaştıran şelalesine yoğun ilgi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı.

Her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da cıvıl cıvıl olan Muradiye Şelalesi, yurdun dört bir yanında ziyaretçi akınına uğruyor. Kışın donmuş görüntüsü yazın ise gürül gürül akan suyuyla büyük ilgi gören şelale, bu mevsimde de yoğun ilgi görüyor. Bendimahi Çayı'nda bulunan şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturuyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği şelale, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.

Edirne'den Van'a geldiğini söyleyen Eren Karoğlu, "Ailece buraya geldik ilk defa Muradiye şelalesini görüyorum. Herkesin gelip burayı görmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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