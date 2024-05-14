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Van'ın Kurubaş Geçidi'nde yoğun sis etkili oldu

VAN - Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nde etkili olan yoğun sis, sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.