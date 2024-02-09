Van'ın Muradiye ilçesinde çığ düştü, yol kapatıldı - Son Dakika
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Van'ın Muradiye ilçesinde çığ düştü, yol kapatıldı

Van\'ın Muradiye ilçesinde çığ düştü, yol kapatıldı

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Ziyaret mezrası yolunda yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi. AFAD ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu çığ riski tespit edildi ve yol geçici olarak kapatıldı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı ve vatandaşlar uyarıldı.

09.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Van'ın Muradiye ilçesinde çığın düştüğü mezra yolu kapandı.

Tansu Mahallesi'ne bağlı Ziyaret mezrası yoluna yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu bölgede çığ riskinin devam ettiği tespit edildi.

Karla mücadele çalışmalarına ara verilen yol, geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: AA

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