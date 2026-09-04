Van İpekyolu'nda kadınlar kilim ve çinilerle el emeğini kazanca dönüştürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van İpekyolu'nda kadınlar kilim ve çinilerle el emeğini kazanca dönüştürüyor

Van İpekyolu\'nda kadınlar kilim ve çinilerle el emeğini kazanca dönüştürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kilim dokuma ve çini kurslarına katılan kadınlar, kök boyalı iplerle dokudukları kilimler ve kentin değerlerini işledikleri çinilerle üretim yapıyor. Kursiyerler, eserlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor ve unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatların yaşatılmasına yardımcı oluyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde geleneksel sanatları öğrenen kadınlar, kök boyalı iplerle dokudukları kilimler ve kentin değerlerini işledikleri çinilerle el emeğini ekonomiye kazandırıyor.

İpekyolu Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde geçen seneden bu yana farklı alanlarda açılan 350'nin üzerinde kursta yaklaşık 12 bin kursiyer eğitim alıyor.

Unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen kilim dokuma ve çini kursları da kursiyerlerin ilgisini çekiyor.

Kilim dokuma kursuna katılan kadınlar, kök boyalarla renklendirilen yün ipleri tezgahlarda ilmek ilmek dokuyarak Van'ın kültürel mirasını yansıtan motifleri kilimlere işliyor.

Çini kursunda ise kentin tarihi ve doğal güzelliklerinden ilham alan kursiyerler, Van Kalesi ve tarihi yapılardan Urartu motiflerine, kentin endemik bitkilerinden geleneksel süslemelere kadar birçok değeri hazırladıkları eserlere aktarıyor.

Kurslarda hem geleneksel sanatların yaşatılması hem de kadınların yeni beceriler kazanarak ürettikleri eserleri ekonomik değere dönüştürmesi sağlanıyor.

"Her kilimin bir ismi, bir hikayesi var"

İpekyolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Yılmaz, AA muhabirine, yaz döneminde birçok alanda eğitim verdiklerini söyledi.

Geniş yelpazede kurslar düzenlediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle yöremizi yansıtan, unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızın içerisinde yer alan kilimden çiniciliğe, deri işlemeciliğinden giyime, kuaförlükten aşçılığa kadar kurslarımız var. Unutulmaya yüz tutmuş bazı kurslarımız var. Bunların içinde bir tanesi yöresel kilim dokumadır. Kilim dokumanın yüzyıllara dayanan bir geleneği var. Her kilimin bir ismi, bir hikayesi var. Bizim çinicilik dediğimiz de yine unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan bir tanesidir. Çinicilik, yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip."

"Dokuduğum kilimleri satıp aileme yardımcı olmaya çalışıyorum"

Kursiyerlerden Özlem Koş, uzun yıllardır kilim dokuduğunu, kurs sayesinde bu becerisini ekonomik kazanca dönüştürdüğünü anlattı.

Kilim dokumayı severek yaptığını dile getiren Koş, "Uzun yıllardır kilim dokuyordum. Ama bu kursa geldikten sonra bunu ekonomik açıdan da değerlendirdim. Ailemize yardımcı oluyorum. Dokuduğum kilimleri satıp yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok güzel bir şey. Severek yaptığımız bir iş. Kilim dokumayı seviyorum. İplerimizin hepsi gerçek boyalar. Kök boyalardan yapıyoruz. Bunları satıp çocuklarıma bakıyorum. Öğrencilerim var. Bunlarla geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

"Çinilerimizde Van'ı anlatmaya çalışıyoruz"

İpekyolu Halk Eğitimi Merkezinde el sanatları öğretmeni Sevil Karabulut ise çini sanatını kursiyerlere öğretirken eserlerde Van'ın tarihi ve kültürel değerlerini anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kentin endemik bitkilerinden tarihi yapılarına kadar birçok değeri çinilere aktardıklarını anlatan Karabulut, şöyle devam etti:

"İpekyolu Halk Eğitimi Merkezi'nde el sanatları öğretmeni olarak çalışıyorum. Sınıfımız çini sınıfı. Çini sanatını elimizden geldiğince anlatıp yaptırıyoruz. Çinilerimizde Van'ı anlatmaya çalışıyoruz. Van'ın endemik bitkilerini, ters lalesini, zerrin kadehlerini işliyoruz. Sonrasında Van gravürlerini, kalenin arkasındaki Van gravürlerini ve Horhor Medresesi'ni çalışıyoruz. Hüsrev Paşa Camisi'nin bütün işlemelerini yansıtarak yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Arif Yılmaz, İpekyolu, Ekonomi, Kültür, Güncel, Sanat, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van İpekyolu'nda kadınlar kilim ve çinilerle el emeğini kazanca dönüştürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Girne’deki faciada kahreden detay Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş Girne'deki faciada kahreden detay! Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş
Belçika’da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü Kardeşinden “ırkçı saldırı“ iddiası Belçika'da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü! Kardeşinden "ırkçı saldırı" iddiası
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti
Trafikte dehşet anlar Seyir halindeki Tır’ın dorsesi yola devrildi Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi
Çin’de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı Çin'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı

11:41
Wanda Nara’dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor
Wanda Nara'dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor?
11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 11:47:43. #7.13#
SON DAKİKA: Van İpekyolu'nda kadınlar kilim ve çinilerle el emeğini kazanca dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement