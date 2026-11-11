Van İpekyolu\'ndaki Sıhke Göleti\'nde bir erkek cesedi sudan çıkarıldı

Van İpekyolu'ndaki Sıhke Göleti'nde bir erkek cesedi sudan çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Göleti'nde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye giden polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri cesedi sudan çıkararak Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Göleti'nde bir erkek cesedi bulundu.
Gölette cansız beden gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA
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