Van Kalesi'nde düşen çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Van Kalesi'nde düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Van Kalesi\'nde düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Van Kalesi'nde gezinti yaparken dengesini kaybederek surlardan düşen 14 yaşındaki çocuk, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. Beli incinen çocuk, sedyeyle kaleden indirilerek ambulansa taşındı ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

03.06.2024 21:37
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Van Kalesi'nde gezinti yaparken surlardan düşerek yaralanan çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla Van Kalesi'nde gezintiye çıkan 14 yaşındaki H.S, dengesini kaybederek surlardan düştü.

Beli incinen çocuk, yürüyemeyince yakınları 112 Acil Sağlık Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları çocuğu sedyeyle kaleden indirdi.

Ambulansa taşınan çocuk, tedavisi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Kalesi'nde düşen çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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