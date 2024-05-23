Van Kalesi'nde Urartu Kostümleriyle Tiyatro Gösterisi - Son Dakika
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Van Kalesi'nde Urartu Kostümleriyle Tiyatro Gösterisi

Van Kalesi\'nde Urartu Kostümleriyle Tiyatro Gösterisi

Van Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Van Kalesi'nde Urartu kostümleri giyen tiyatro ekibi, Urartuların son dönemini anlatan oyunu sahneledi. Van Müze Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, oyuncular Urartu medeniyetinin son dönemlerinde yaşananları canlandırdı. Etkinlik, izleyicilerin beğenisini kazandı ve gelecek dönemlerde farklı kalelerde tekrarlanması planlanıyor.

23.05.2024 17:03
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Van'da Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Urartu kostümleri giyen tiyatro ekibi, Van Kalesi'nde Urartuların son dönemini anlatan oyunu sahneledi.

Van Müze Müdürlüğünün Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel'in yönetiminde tiyatro etkinliği düzenlendi.

Van Kalesi'ndeki "Analı Kız Kutsal Alanı" olarak adlandırılan bölümde gerçekleştirilen etkinlikte, Van Olgunlaşma Enstitüsünce kitabe ve bulunan eserlerdeki resimlerden esinlenilerek hazırlanan Urartu kostümlerini giyen oyuncular, Urartu medeniyetinin son dönemlerinde yaşananları canlandırdı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Prof. Dr. Tönel, AA muhabirine, yaklaşık 30 gündür tiyatro etkinliği için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Urartu uygarlığının dağılmadan önceki yıllarında sarayda yaşanan olayları canlandırdıklarını anlatan Tönel, şunları kaydetti.

" Türkiye'de ilk kez böyle bir alanda tiyatro gösterisi yapılıyor. Bu da Van için gurur kaynağı. Urartu Krallığı'nın son yılları olan 2. Sarduri ve 2. Rusa'ın tahta geçme dönemlerini canlandırdık. Esir olarak Asur'dan getirdikleri Kraliçe Kakuli'nin yaşadıklarını anlattık. Bu oyun saraydaki gösteri dünyasını yakından görme fırsatı veriyor. 3 bin yıllık döneme ışık tuttuk. Orijinal Urartu kıyafetleri kullandık. Bu etkinliği Çavuştepe ve Ayanis kalelerinde de yapmayı planlıyoruz."

Oyunculardan Dilara Taş, "Bugün Urartular dönemini, saraydaki yaşamı canlandırdık. Neler yapmışlar, ne tür kıyafetler giymişler, ölü törenleri nasıldı, bunu anlattık. Urartu kostümleriyle sahne aldık. İzleyen herkes çok beğendi." dedi.

Ömer Ömeroğlu ise "Bugünkü oyunda kralın oğlunu canlandırdım. Kral ölünce tahta ben geçtim. İlk kez böyle özel bir mekanda sahne almak gurur verici. Bizim için çok heyecanlı ve renkli oldu." diye konuştu.

Oyunu Van Müze Müdürü Erdal Acar, Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, akademisyenler ve öğrenciler izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Kalesi'nde Urartu Kostümleriyle Tiyatro Gösterisi - Son Dakika

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