 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van Kedi Villası, Yarıyıl Tatilinde Çocukları Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Van Kedi Villası, Yarıyıl Tatilinde Çocukları Ağırlıyor

Van'ın dünyaca ünlü, bir gözü mavi diğeri kehribar rengi olan Van kedileri, yarı yıl tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Van Kedi Villası'nda koruma altında olan kedilere, ara tatile giren çocuklar, ilgi gösteriyor. Prof. Dr. Abdullah Kaya, çocukların kedilerle kaynaşması ve temas etmesinin önemli olduğunu belirtti. Van Kedi Villası, yarıyıl tatilinde çocuklar tarafından yoğun olarak ziyaret ediliyor.

25.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 12:03
Abone Ol

VAN'ın dünyaca ünlü, bir gözü mavi diğeri kehribar rengi olan Van kedileri, yarı yıl tatilinde ziyaretcilerini ağırlıyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçisi olan Van Kedi Villası'nda koruma altında olan kedilere, ara tatile giren çocuklar, ilgi gösteriyor. Prof. Dr. Abdullah Kaya, Çocukların kedilerle kaynaşması, temas etmesi önemli dedi.

Van'ın önemli değerlerinden Van kedileri, kente gelenlerin, görülecek listesinin başında yer alıyor. Van kedileri, sevimli halleriyle ziyaretçilerini, Van Kedi Villası'nda karşılıyor. Her mevsim ziyaretçi sayısı fazla olan Van Kedi Villası'nı, bu günlerde yarıyıl tatili nedeniyle özellikle öğrenciler ziyaret ediyor. Villaya gelen çocuklar, kedileri elleriyle besliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezin, tatilde en çok çocuklar tarafından ziyaret edildiğini ifade ederek, Çocuklara en çok nereye gitmek istersiniz diye sorsanız ilk sırada Van Kedi Villası yer alır. Şu anda da yarıyıl tatilindeyiz. Öğrencilerin tatili devam ediyor. Biz, çocukların kedilerle temas etmelerini, kedileri sevmelerini çok önemsiyoruz. Çocuklar bu konuda daha hassas, daha bilinçleniyorlar ve ileride bir hayvan sahibi olup ona bakmaları ile ilgili umut verici gelişme oluyor. Çocuklar hayvan sevgisi ile dolu oluyorlar. Dolayısıyla bu yarıyıl tatilinde de Van Kedi Villası çocuklar tarafından yoğun olarak ziyaret ediliyor diye konuştu.

'FETHİYE'DEN GELDİK'

Çocuklarıyla Van'a gelen Esengül Topal, kedileri çok beğendiğini belirterek, Fethiye'den tatil için Van'a geldik. Hem kar, hem de Van kedilerini görmek için buradayız ve ilk defa geldik. Çocuklar çok eğleniyorlar. Van kedileri çok güzel ve çok sevimliler. Çocuklar da kedileri çok seviyor. Hayvan sevgisi aşılansın diye buraya getirdik dedi. (DHA)

Van Kedi Villası, Yarıyıl Tatilinde Çocukları Ağırlıyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Abdullah Kaya, Fethiye, kedi, Van, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Kedi Villası, Yarıyıl Tatilinde Çocukları Ağırlıyor - Son Dakika


13:21
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var

Son Dakika
13:21 Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:29:38. #1.12#
SON DAKİKA: Van Kedi Villası, Yarıyıl Tatilinde Çocukları Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement