Van Kedileri Koruma Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van Kedileri Koruma Altında

07.08.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van YYÜ'de korunan Van kedileri, konforlu bir şekilde bakılarak nesillerinin korunması hedefleniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altına alınan Van kedilerinin beslenme ve tüm bakımları özenle yapılıyor.

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Van YYÜ bünyesinde kurulan "Kedi Villası"nda özenle korunan ve tüm bakımları yapılan Van kedileri, kente gelen binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Mama kapları ve yatakları düzenli yıkanan ve tırnak bakımları yapılan kedilerin sıcaktan etkilenmemeleri için de birtakım önlemler alındı.

Yazın klimaların bulunduğu ortamda serinleyen kediler, zaman zaman özel tasarlanan havuzlarda yüzdürülerek sıcaktan korunmaları sağlanıyor.

"Konfor açısından herhangi bir eksiklikleri yok"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, her yıl 8 Ağustos'un Uluslararası Kedi Günü olarak kutlandığını söyledi.

Kedilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmenin amaçlandığını belirten Kaya, "Dünyada yaklaşık 500 milyondan fazla kedi var ve bu hayvanların zorlu şartları hiç gündeme gelmez. Dolayısıyla da 8 Ağustos'un anlamı şu, sokakta yaşayan kedilerle ilgili duyarlılığı arttırmak amacıyla kutlanan bir gündür. Barınak şartlarının hayvanları dikkate alarak düzenlenmesi gerekmektedir. 8 Ağustos'un kedilerle ilgili sorunların tartışıldığı ve bunlarla ilgili duyarlığın arttığı bir gün olmasını diliyorum." dedi.

Yaz aylarının kediler içinde oldukça zor geçtiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Hakikaten bu sıcakta hayat zor geçiyor. Burada havuzlarımız var. Hayvanlar istedikleri zaman serinleyebiliyorlar. Konfor açısından herhangi bir eksiklikleri yok. İnşallah dünyadaki bütün kedilerin konforu da Van kedilerinin konforu kadar olur. Sokaktaki kediler farklı. Onların bakımı, şartları, yaşam durumları gerçekten çok daha zor. Bazen şiddet görebiliyorlar. Bazen aç, susuz kalabiliyorlar. Onun için 8 Ağustos'ta kedilerinin sorunlarının gündeme geldiği ve bu konunun tartışıldığı bir gün olmasını temenni ediyoruz."

İstanbul'dan gelen Gülşen Anadol ise "Turumuza Güneydoğu'dan başladık. Van'da turistik yerler ve Kedi Villası dikkatimizi çekti. Burası çok güzel. Çocuklarım kedileri beslerken çok mutlu oldular. İyi ki gelmişiz. Van kedileri çok uysal. Gerçekten çok güzeller ve evciller. Çok cana yakınlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Kültür, Çevre, Yaşam, Doğa, kedi, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Kedileri Koruma Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı

11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine özel mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
15:17
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
15:06
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
15:00
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
14:53
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
14:44
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
14:32
Mustafa Şentop’tan Makedonya’daki üniversite iddialarına sert yanıt
Mustafa Şentop'tan Makedonya'daki üniversite iddialarına sert yanıt
14:32
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 11:40:49. #7.11#
SON DAKİKA: Van Kedileri Koruma Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.