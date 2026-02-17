Van Kedisi Nesli İçin Koruma Çalışmaları - Son Dakika
Van Kedisi Nesli İçin Koruma Çalışmaları

17.02.2026 11:15
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van kedilerinin orijinal formunu korumak için çalışıyor.

Van kedilerinin neslinin korunması için çalışmaların yürütüldüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, orijinal formda yavru sayısının ve popülasyonun artırılması hedefleniyor.

Aslan yürüyüşü, kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri gibi özellikleriyle öne çıkan ve kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerine, merkezdeki görevliler tarafından özenle bakılıyor.

Üniversite yerleşkesindeki Kedi Villası'nda koruma altında tutulan Van kedilerinin orijinal formuna yakın olanların sayısının artırılması için titiz çalışma yürütülüyor.

Geçen yıl, 15'i tek göz (göz renkleri farklı olan) 120 yavrunun doğduğu Kedi Villası'ndaki Van kedileri, bu yılın ilk doğum sezonuna hazırlanıyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, merkez olarak 34 yıldan bu yana Van kedilerinin neslinin korunması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Geçen yılın doğum sezonunun tamamlanmasının ardından yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Aşıları, kilo aldırma işlemleri ve gebeliğe hazırlık gibi bütün aşamalar şu anda devam ediyor. Bir yıl boyunca gerek doğum gerekse emzirme sürecinde hayvanların kaybettiği kiloları ve kondisyonlarını tekrar kazandırıp 2026 sezonunda sağlıklı yavru doğurabilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Onun için hem sağlık taramalarını yapıyoruz hem besleme programlarını ona göre ayarlıyoruz."

"Daha çok kaliteli yavru elde etme çabası içinde oluyoruz"

Van kedilerinin neslinin tehlike altında olduğu için koruma altında bulunduğunu anımsatan Kaya, her artışın kediler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Orijinal Van kedisi yetiştirmenin birinci hedefleri olduğunu ifade eden Kaya, "Bu noktada emin adımlarla ilerliyoruz. Amacımız sadece yavru doğurtmak değil, orijinal Van kedisi yavrusu doğurtmak. Biz bir yıl içinde daha çok kaliteli yavru elde etme çabası içinde oluyoruz. O nedenle doğru yoldayız. Her sene Van kedisinin orijinal popülasyonu artış gösteriyor ama yolumuz çok daha uzun." dedi.

Aşıların tamamlanmasından yaklaşık 20 gün sonra çiftleşme sürecinin başlayacağını anlatan Kaya, nisan ayı sonuna doğru birinci parti doğumların başlayacağını dile getirdi.

"Van kedisi sahibi olmak bir ayrıcalık"

Popülasyonu sadece merkezdeki sayıyı artırmak olarak görmediklerini ifade eden Abdullah Kaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki Van kedisi sayısının artışı ile ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz hayvanların yüzde 80'ini sahiplendirme yapıyoruz. Onun için damızlık ihtiyacımızı karşıladıktan sonra fazla olan bütün yavrular insanların evinde olsun istiyoruz. Her evde bir Van kedisi olsun diyoruz. Bu zaten bizim kuruluş amacımıza uygun. Her sene kedilerin sayısını cüzi miktarda artırıyoruz. Bu daha uzun süre böyle devam edecek. Van kedisi sahibi olan bir aile bizimle her zaman irtibatlı oluyor. Yani hastalığında, çiftleştirmesinde, doğumunda bizimle iletişim kuruyor. Van kedisi sahibi olmak ayrı bir ayrıcalık ve buna sahip olanlar da farkını gördüğü için onları bir aile olarak değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güncel, Van, Son Dakika

