Van Milletvekili Sayyiğit: Kayyumlar Kenti Yağmaladı - Son Dakika
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Van Milletvekili Sayyiğit: Kayyumlar Kenti Yağmaladı

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DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, TBMM'deki basın toplantısında kayyum uygulamalarının Van'a zarar verdiğini ve kentin ekonomik birikiminin yağmalandığını belirtti. Sayyiğit, Van'ın ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını ve nüfusun azaldığını vurguladı.

30.01.2025 17:11  Güncelleme: 18:28
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(ANKARA) - DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, "Kayyumlarla Van'a en az yedi yıl kaybettiren bir iktidar gerçeğini biz Vanlılar olarak asla unutmayacağız. Kürt halkının seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesi bir yana kayyumlarla kentimizin ekonomik birikimi birkaç bürokrat ve yandaş tarafından yağmalandı. Belediyemiz en az 8 milyar lira borçlandırıldı" dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Van'daki sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Sayyiğit, AK Parti'nin Van'daki hikayesinin tükendiğini ileri sürerek, "Kayyumlarla Van'a en az yedi yıl kaybettiren bir iktidar gerçeğini biz Vanlılar olarak asla unutmayacağız. Kürt halkının seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesi bir yana kayyumlarla kentimizin ekonomik birikimi birkaç bürokrat ve yandaş tarafından yağmalandı. Belediyemiz en az 8 milyar lira borçlandırıldı. Bunların üzerine gidilmedi tam da bu yüzden Van'da doğmamış yetimin hakkını dahi yiyen bir anlayışla karşı karşıya kaldık ve bu anlayışla hesaplaşılması gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.

"2020 yılında 1milyon 149 bin olan Van'ın nüfusu bugün 1 milyon 127 bine düşmüş durumda"

Sayyiğit, Türkiye'nin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Resmi verilere göre Van'da işsizlik genel işsizlik oranının üç katına yakın bir durumda ama reel anlamında bunun en az beş kat olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu sebeple Van göç veriyor. Van'daki insanlar göç etmek zorunda kalıyor. Öyle ki 2020 yılında 1 milyon 149 bin olan Van'ın nüfusu bugün 1 milyon 127 bine düşmüş durumda maalesef. TÜİK'in 2024 yılı gelir dağılımı sonuçlarına göre Van'ın hane halkı fert geliri sağlamasında en düşük gelire sahip kentlerden olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Van Milletvekili Sayyiğit: Kayyumlar Kenti Yağmaladı - Son Dakika

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