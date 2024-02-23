Van, Muş ve Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı - Son Dakika
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Van, Muş ve Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı

Van, Muş ve Bitlis\'te Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı

Van, Muş ve Bitlis illerinde olumsuz hava koşulları sonucu 159 yerleşim biriminin yolu kapandı. Van'da 87 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamazken, Muş'ta 39 köy yolunun kapandığı belirtildi. Bitlis'te ise kent genelinde 33 köy yolunun kapandığı bildirildi. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

23.02.2024 10:17  Güncelleme: 10:18
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VAN/MUŞ\ Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları sonucu 159 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da yüksek kesimlerde etkili olan kar bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent gelinde 87 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Muş

Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür kar nedeniyle 39 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiğini belirten Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapanan yolların kısa sürede açılacağını kaydetti.

Malazgirt ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kapanan yolların açılması için Karayolları 116. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Bitlis

Bitlis'te de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, vatandaşlar araç ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 33 köy yolunun kapandığı bildirdi.

Kurtkan yolların açılması için çalışmaların başladığını kaydetti.

Yoğun sisin etkili olduğu Hakkari'de de bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlandı.

Kaynak: AA

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