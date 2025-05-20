Van Müzesi'nde Müzeler Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Müzesi'nde Müzeler Haftası Etkinlikleri

Van Müzesi\'nde Müzeler Haftası Etkinlikleri

Müzeler Haftası kapsamında Van'da çeşitli etkinlikler düzenlendi, fotoğraf sergisi açıldı.

20.05.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Müze Müdürlüğünce"Müzeler Haftası" kapsamında etkinlikler yapıldı.

Müzenin konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Arkeolog ve fotoğrafçı Seyithan Adog'un "Aile" konulu fotoğraf sergisinin ziyarete açıldığı programda, Van Olgunlaşma Enstitüsü'nce tarihi ve geleneksel motiflerle hazırlanan kıyafetler ve filografi tabloları sergilendi.

Programda konuşan Müze Müdürü Bülent Demir, müzelerin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Müzeler aracılığıyla medeniyetlerin sosyal, siyasal ve inanç sistemlerini geleceğe taşıdığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının çağdaş müzecilik anlayışı kapsamında dizayn ettiği Van Müzesi, ülkenin en önemli müzelerinden biridir. Müzenin envanterine kayıtlı 43 bin 11 eser bulunmaktadır. Bunlardan 2 bin 511'i sergilenmektedir. Van Gölü Havzası, Mezopotamya, Güney Kafkasya ve İran arasındaki kavşak konumu nedeniyle Paleolitik Dönem'den günümüze önemli arkeolojik alanlara ev sahipliği yapmıştır. Sergilenen eserler, bu coğrafyada yaşamış tüm medeniyetlerin hikayesini içerisinde barındırır."

Konuşmanın ardından Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel sergi alanlarını gezdi.

Etkinlikler, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Turizm, Kültür, Sanat, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Müzesi'nde Müzeler Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi
Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi
Türkiye’nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti
Yunanistan’da pasaport kontrolünde yeni dönem Kayıtlar 3 yıl saklanacak Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Aladağlar’da dağcılar ceset buldu Aladağlar'da dağcılar ceset buldu

15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:03
Bu kadarına da pes Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:42
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
21:31
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
21:21
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
21:12
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor
Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
20:57
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
20:33
Nevzat Çiçek açıkladı Irak Cumhurbaşkanı’ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
Nevzat Çiçek açıkladı! Irak Cumhurbaşkanı'ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
19:47
Trump’la görüşen Putin’den “ateşkes“ mesajı
Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 15:45:15. #7.13#
SON DAKİKA: Van Müzesi'nde Müzeler Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.