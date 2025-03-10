Van-Tahran Tren Seferleri Yeniden Başladı - Son Dakika
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Van-Tahran Tren Seferleri Yeniden Başladı

TCDD, 5 yıl aradan sonra Van ile Tahran arasındaki yolcu seferlerini yeniden başlattı.

10.03.2025 14:16
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Van ile Tahran arasındaki yolcu taşıma seferlerine 5 yıl aradan sonra yeniden başladı.

İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 12.35'te hareket eden 7 vagonlu ve 280 kişi kapasiteli yolcu treni, öğle saatlerinde Van Garı'na ulaştı.

Yaklaşık 22 saatlik yolculuğun ardından Van'a gelen İranlı 200 yolcu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Jandarma Komutanı Adem Şen, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, TCDD Van Lojistik Müdürü Tahirhan Gencer, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Garda düzenlenen programda gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Türkmenoğlu, Tahran'a seferlerin yeniden başlatılmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Seferlerin Van için çok önemli ve heyecan veren bir gelişme olduğunu belirten Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Tahran'dan dün yola çıkan 7 vagonlu yolcu treni ilimize ulaştı. Yolcuları karşıladık. Seferler haftada iki gün yapılacak. Van-Tahran arasında bir köprü kuruldu. Bugün de Van'dan Tahran'a gidecek trenimiz doldu. Tüm biletler satıldı. Bu da çalışmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İlimize geçen yıl 720 bin İranlı turist geldi. Bu yıl ki hedefimiz 1 milyon. Bu gelişmeler ekonomimize katkı sunuyor. Bu çalışmada büyük emekleri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederim."

"Seferlerin artarak devam etmesini bekliyoruz"

TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu ise Türkiye-İran arasındaki demir yolu işbirliğinin sadece yolcu taşımacılığıyla kalmayıp kültürel etkileşimlere de katkı sunacağını söyledi.

Geçmişte bu seferlerin yapıldığını anımsatan Çakıroğlu, şu bilgileri verdi:

"İran-Türkiye arasında on binden fazla yolcu taşımıştık. Buradaki yoğunluk seferlerin tekrar başlatılmasının ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Yolcularımızın sevinçlerini paylaştık. 280 kişi kapasiteli 7 vagonlu trenimiz, 1070 kilometrelik güzergahta 22 saatte Van'a ulaştı. Seferlerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Yoğun talep var. Özellikle İran tarafından büyük ilgi görüyoruz. Biletler gişelerden, internet üzerinden satışa sunuldu."

"Tren seferlerinin ticari ve turistik bağı güçlendireceğine inanıyoruz"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da kentte turizm hareketliğinin yaşandığını belirtti.

Tren seferlerinin hayırlı olmasını dileyen Takva, "Seferler bölgesel kalkınmaya, ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine, turizm hareketliliğine ve yerel ticaretin canlanmasına katkı sağlayacak. Bunun memnuniyetini yaşıyoruz. Yetkililerden seferlerin sürdürülebilirliğini sağlamalarını istiyoruz. Başlayan tren seferlerinin iki ülke arasındaki ticari ve turistik bağı güçlendireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

İranlı turist Saher Semsami de "Trenle rahat bir yolculuk geçirdik. Her şey yolunda gitti. Van'a daha önce aracımızla gelmiştik. Burası çok güzel. Alışveriş yapacağız. Yetkililere bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim." dedi.

Ailesiyle tatil yapmak için Van'ı tercih ettiğini dile getiren Elnaz Vazife ise trenle güzel bir yolculuk yaptıklarını anlatarak, "Van'da gezilecek çok yer var. Çok güzel karşılandık. Türkiye'yi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Seferlerin pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise pazartesi ve perşembe günleri saat 20.00'de yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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