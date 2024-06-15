Van Valisi Balcı'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
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Van Valisi Balcı'dan Kurban Bayramı mesajı

Van Valisi Ozan Balcı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

15.06.2024 15:14
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Van Valisi Ozan Balcı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, milletin ve İslam aleminin hayatında büyük önem taşıyan, şefkat, merhamet ve yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı bir bayramı daha Vanlılarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Bu günlerde dargınlık ve kırgınlıkların unutulması gerektiğini belirten Balcı, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi, kardeşlik ve dostluğun en sıcak şekilde hissedilmesi, acıların paylaşılarak azaltılması için gayret gayret gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Balcı, mesajında şunları kaydetti:

"Valilik olarak vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Bayram sevincimizin bir hüzne dönüşmemesi için seyahate çıkacak olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz. Kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

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