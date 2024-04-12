Van Valisi Ozan Balcı, Belbuka Üs Bölgesi\'nde askerlerle bayramlaştı

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Van Valisi Ozan Balcı, Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Balcı, beraberindeki Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ile Van, Siirt ve Şırnak üçgeninde bulunan Belbuka Üs Bölgesi'ne gitti.

Üs bölgesinin önemi ve sorumluluk alanı ile ilgili bilgi alan Balcı, beraberindekilerle askerlerin yaptığı igloda (kardan ev) bir süre oturdu.

Bölgede görev yapan askerlerin bayramını kutlayan Balcı, "Fedakarlık isteyen çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Devlet ve millet olarak size minnettarız. Allah sizi korusun, kaza bela vermesin." dedi.