Van Valisi Ozan Balcı, Belbuka Üs Bölgesi\'nde askerlerle bayramlaştı

Van Valisi Ozan Balcı, Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Balcı, beraberindeki Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ile Van, Siirt ve Şırnak üçgeninde bulunan Belbuka Üs Bölgesi'ne gitti.
Üs bölgesinin önemi ve sorumluluk alanı ile ilgili bilgi alan Balcı, beraberindekilerle askerlerin yaptığı igloda (kardan ev) bir süre oturdu.
Bölgede görev yapan askerlerin bayramını kutlayan Balcı, "Fedakarlık isteyen çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Devlet ve millet olarak size minnettarız. Allah sizi korusun, kaza bela vermesin." dedi.
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Ramazan bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Antalya-Denizli karayolunda yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük tatilden dönen vatandaşlar, 2 kilometrelik yol çalışması nedeniyle tek şeritli yolda ilerliyor. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı boyunca yapılan trafik kontrolleri hakkında bilgi verdi. Yapılan denetlemeler sonucunda 382 bin 467 araç denetlendi ve 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 66 kişi hayatını kaybetti ve 8 bin 352 kişi yaralandı.
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