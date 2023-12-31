 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ile birlikte polis ve jandarmanın uygulama noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Balcı, hastane çalışanları ve hastaların yeni yılını kutladı ve görev başındaki ekiplere başarılar diledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı
31.12.2023 - 21:31,
Abone Ol

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, görev başındaki güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Balcı, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ile Edremit ve Gevaş ilçelerindeki polis ve jandarmanın uygulama noktalarını ziyaret etti.

Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Balcı, uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücüleriyle de görüştü.

Daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Balcı, hastane çalışanları ve hastaların yeni yılını kutladı, çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun'dan bilgi aldı.

Görev başındaki ekiplere başarı dileyen Balcı, "Hepiniz devlet millet adına zor şartlarda çok fedakarca görev yapıyorsunuz. Size müteşekkiriz. Yeni yılın size ve ailelerinize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Van Valiliği, Balcı, Kamu, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı - Son Dakika


20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu

Son Dakika
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 22:14:37. #1.11#
SON DAKİKA: Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement