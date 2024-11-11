Van ve Hakkari\'de Kar ve Sis Etkili

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Van ile Hakkari'de yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.

Van'da sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan Erek Dağı'nın zirvesi beyaza büründü, kent merkezinde vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş mevkisinde de yağmur ve sis etkisini gösterdi.

Hakkari'de ise gece saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Sis dolayısıyla da bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.