Van ve Hakkari'de Kar Yağışı Ulaşıma Engel

VAN ve Hakkari'de dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 121 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Van'ın bazı ilçeleri ile Hakkari'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Van'da 29 mahalle ve 36 mezra yolu ulaşıma kapanırken, Hakkari'de ise 15 köy ile 41 mezra yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. Van'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Hakkari'de ise İl Özel İdaresi ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.