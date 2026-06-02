Van ve Muş\'tan 2 Bebek İstanbul\'a Sevk Edildi

Van ve Muş'ta tedavi gören 2 bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'nde "hemolitik üremik sendrom" tanısıyla tedavi gören 1 yaşındaki bebek ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen ve "triküspit atrezisi + VSD" (kalp anomalisi) teşhisi konulan 2 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

İki hasta bebek, Van Ferit Melen Havalimanı'nda ambulans uçağa alınarak İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.