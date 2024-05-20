Van Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Hükümlülerinin Resim Sergisi - Son Dakika
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Van Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Hükümlülerinin Resim Sergisi

Van Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Hükümlülerinin Resim Sergisi

Van Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda eğitim alan hükümlülerin yaptığı resimler, Van Adalet Sarayı'nda düzenlenen 'Renkler Konuşuyor Resim Sergisi'nde sergilendi. Serginin açılışında konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, hükümlülerin sosyal hayata adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

20.05.2024 12:29
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Van Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin yaptığı resimler, Van Adalet Sarayı'nda sergilendi.

Hükümlülerin, Ceza İnfaz Kurumunda kurulan atölyede aldıkları eğitimlerle yaptığı resimler, adliye binasında "Renkler Konuşuyor Resim Sergisi"nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Adalet Sarayı'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Van Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin yaptığı resimlerin sergilendiğini söyledi.

Hükümlülerin tahliye edildikten sonra sosyal hayata adaptasyonlarını hızlandırmak adına çeşitli faaliyetler düzenlediklerini belirten Karahan, şunları kaydetti:

"Hükümülülerin topluma kazandırılabilmesi adına Adalet Bakanlığımız öncülüğünde paydaş kurumlarla farklı iş kollarında faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda Van Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuz ile Tuşba Halka Eğitim Merkezimiz işbirliğinde hükümlülere yönelik kurslar düzenlendi. Hükümlülerimizin katıldıkları kursta yaptıkları çalışmaları burada sergiledi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Açılış programının ardından serginin gezilmesiyle sona eren programa, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ile Kayhan Türkmenoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, cumhuriyet savcıları, cezaevlerinin müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Hükümlülerinin Resim Sergisi - Son Dakika

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