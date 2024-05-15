Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Tavus Kuşları Üremesi İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Tavus Kuşları Üremesi İçin Çalışma Başlatıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde Tavus Kuşları Üremesi İçin Çalışma Başlatıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altında tutulan tavus kuşlarının sayılarının artırılması hedefleniyor. Hakkari'nin Derecik ilçesinde bulunan ve merkeze getirilen tavus kuşlarının üremesi için kuluçka makinesine bırakıldı. Merkez müdürü, tavus kuşlarının çoğalarak burada daha büyük sayılarda koloni oluşturmalarına izin vereceklerini belirtti.

15.05.2024 10:57
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altında tutulan tavus kuşlarının sayılarının artırılması hedefleniyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 26 Nisan'da bir kamyonetin kasasında bulunan ve Van'daki merkeze getirilen tavus kuşlarının üremesi için çalışma başlatıldı.

Merkezde koruma altına alınan tavus kuşunun yumurtasından yavru elde edilmesi için kuluçka makinesine bırakıldı.

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayvanlarının tedavilerinin yapılması ve doğaya kazandırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kaçak yollarla getirildiği tespit edilen ve el konulan 3 erkek 2 dişi tavus kuşunun merkezlerine getirildiğini anımsatan Aslan, şöyle konuştu:

"Tavus kuşları için uygun ortamı oluşturduk. Burada uzun süre yaşayacaklar. Rehabilitasyon merkezimizin alanı buna uygun. Tavus kuşları merkezimize güzellik katacaklar. Kuşların üremesi de burada devam edecek. Şu ana kadar bir yumurta yaptılar. Bu yumurtayı kuluçka makinesine bıraktık. Bundan sonra doğal ortamda üremelerine devam edecekler. Tavus kuşlarının çoğalarak burada daha büyük sayılarda koloni oluşturmalarına müsaade edeceğiz."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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