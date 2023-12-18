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Van YYÜ'de Hastane Öncesi Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Van YYÜ'de Hastane Öncesi Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), İl Sağlık Müdürlüğü ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) işbirliğiyle '9. Hastane Öncesi Acil Tıp Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyumda, sağlık hizmetleri alanında yapılan çalışmalar ve paramediklerin önemi konuşuldu.

Van YYÜ\'de Hastane Öncesi Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi
18.12.2023 - 17:07,  Güncelleme: 17:14
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), İl Sağlık Müdürlüğü ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) işbirliğiyle "9. Hastane Öncesi Acil Tıp Sempozyumu" düzenlendi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitelerinde bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu değişik branşlardaki sağlık teknikerlerini yetiştirmek için 12 farklı alanda programın yürütüldüğünü belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri de yüksekokulumuz bünyesindeki 2010-2011 Eğitim-Öğretim döneminde kurulan İlk ve Acil Yardım Programıdır. Diğer adı paramedik olan bölümümüzün esas amacı, kritik durumda hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden personelin bilgiyle donatılmış, her türlü olay karşısında ne yapacağını bilen, etik kurallara göre hareket eden, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Son yıllarda dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan olumsuz olaylar ve beraberinde getirdiği hızlı değişimi doğru algılayan, değerlendiren, doğru roller üstlenecek personeller yetiştiriliyor. Mesleğin sorunlarının, eksiklerinin tespitine dair görüşleri tartışmaya açacak olan sempozyumu, çok anlamlı ve önemli buluyorum."

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ise acil tıp teknikerlerinin, ulaştıkları hastalara ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri olduğunu belirtti.

İlk yardım müdahalesinin hayat kurtardığına dikkati çeken Tosun, "Kazazedelere hastane dışında yapılan acil tıp yardımını çok önemsiyoruz. Olay yerinde ilk müdahale yapılmazsa kazazede sağlık merkezine ulaştırılana kadar belki de yaşamını yitirecek. Bu yüzden paramedik personelimizin çalışmasını çok kıymetli buluyoruz. Sempozyumun faydalı geçmesini diliyorum." dedi.

PARHAD Başkanı Hasan Basri Kızıldağ da paramediklerin acil sağlık hizmetinde önemli bir roller üstlendiğini ifade etti.

Kızıldağ, "Paramediklerin görevi ülkelerine ve dünyaya faydalı olmaktır. Bölümümüz, Yükseköğretim Kurulu tarafından 22 Aralık'ta kabul edildi. Bugün 30. yılını kutluyoruz. Sadece paramediklerin değil tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgiliyiz. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Oturumlarla devam eden sempozyuma, rektör yardımcıları, akademisyenler, doktorlar, paramedikler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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