Van YYÜ'de TÜBİTAK Sergisi - Son Dakika
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Van YYÜ'de TÜBİTAK Sergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması'nın sergi açılışı yapıldı. Van bölgesinde en çok başvuru sayısına sahip olan yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucunda birinci gelen projeler ülke finaline gönderilecek. Bölge sergisi, öğrencilerin projelerini daha ayrıntılı olarak sunmaları ve jüri üyeleri önünde savunmaları için düzenlenen bir organizasyon olarak gerçekleştirildi. Sergi, 3 gün boyunca jüri üyelerinin değerlendirmesiyle devam edecek ve 25 Nisan'da ödül töreniyle son bulacak.

24.04.2024 20:07
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Van YYÜ'de TÜBİTAK sergisi

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversite ev sahipliğinde TÜBİTAK 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması'nın sergi açılışı yapıldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında gerçekleştirilen bölge sergisi açılış töreni; Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinin katılımıyla yapıldı. 3 bin 915 başvuru sayısıyla Türkiye'deki 12 bölge arasında en çok başvuru sayısına sahip Van bölgesinde gerekli değerlendirmeler sonucunda bölge sergisine katılmaya hak kazanan 105 proje, jüri değerlendirmenin ardından birinci gelenler ülke finalinde gönderilecek.

Program açılışında konuşan TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş, bölge sergisinin öğrencilerin projelerini daha ayrıntılı ortaya koyma, sunma ve jüri üyeleri önünde savunması için gerçekleştirilen bir organizasyon olduğunu belirtti. Çavuş, "Bölge sergisi esnasında projeler, jüri üyeleri tarafından bir kez daha sözlü ve uygulamalı olarak değerlendirilecek ve daha sonra yapılacak ülke finalinde bölgeyi temsil edecek projeler belirlenecek. Yarışmanın gerçekleştirilmesinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın tebrik ve başarı temennilerine dair açılış mesajının da okunmasının ardından sergilenen projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi alan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise, "Bu program, Van bölgesinde yer alan illerden ve okullardan öğrencilerin gelmeleri ve birbirleri ile tanışma, kaynaşma, arkadaşlıklar kurma, kültürel ve bilimsel pek çok paylaşımlarda ve kazanımlarda bulunma imkanı sağlıyor. Bölge sergisine davet edilen proje sahibi öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini kutluyor, sağlamış oldukları her türlü desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Van YYÜ Mühendislik Fakültesi sergi salonunda düzenlenen 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Sergisinin 3 gün boyunca jüri üyelerinin yapacağı bilgilendirmenin ardından 25 Nisan Çarşamba günü ödül töreni ile son bulacağı belirtildi.

Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ile Prof. Dr. Murat Kayri, TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş, akademisyenler, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van YYÜ'de TÜBİTAK Sergisi - Son Dakika

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