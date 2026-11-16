Vance, Alice Huang'a yönelik casusluk iddialarındaki raporların çeliştiğini söyledi - Son Dakika
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Vance, Alice Huang'a yönelik casusluk iddialarındaki raporların çeliştiğini söyledi

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JD Vance, Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang ile ilişki yaşadığı ve Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen Alice Huang hakkındaki istihbarat raporlarının çeliştiğini söyledi. Vance, Alice Huang'ın casus olup olmadığını ne kendisinin ne de Başkan Trump'ın bildiğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ve Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen Alice Huang hakkındaki istihbarat raporlarında birbiriyle çelişen bilgilerin yer aldığını söyledi.

Fox News'e konuşan Vance, ABD kamuoyunun gündemindeki teknoloji şirketi Nvidia'nın eski üst yöneticisinin Çinli sevgilisi hakkındaki ajanlık söylentilerini değerlendirdi.

Sunucunun, Alice Huang'ın bir casus olup olmadığının neden bilinemediğine dair sorusunu cevaplandıran Vance, bunun nedeninin, "istihbarat bilgilerinin çoğu zaman zıt yönlere işaret etmesi" olduğunu söyledi ve bu nedenle kesin bir sonuca varmanın zorluğuna işaret etti.

Vance, "İstihbarat konusunda öğrendiğim bir şey var, sanırım Henry Kissinger bir keresinde şöyle demişti: Tüm istihbarat raporlarını okuyunca kendinizi çok zeki sanıyorsunuz ancak sonra istihbaratın kendi içinde çeliştiğini fark ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da aynı konuya dikkati çekmek istediğini söyleyen Vance, "Bu kadının casus olup olmadığını ne ben biliyorum ne de Başkan biliyor." dedi.

Vance bununla birlikte, asıl meselenin ABD'nin "yeniden sanayileştirilmesi, kritik teknolojilerin ve altyapının korunması gerektiği" olduğuna işaret etti ve bunun nasıl başarılacağına dair detaylara yer verdi.

Trump sabah saatlerinde Uzak Doğu'ya yapacağı seyahat öncesi, Huang'ın ilişki yaşadığı kadının Çinli bir casus olduğuna yönelik ABD istihbaratının değerlendirmelerine güvenip güvenmediğine yönelik soru üzerine "Onun Çinli bir casus olduğunu bilmiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump, Alice Huang'ın casus olduğunun kanıtlanmadığını, casus olmayabileceğini, Huang'ın bu ilişkisini ulusal güvenliği riske edecek bir noktada görmediğini ifade etmişti.

Huang'ın görevinden istifa etme süreci

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Nvidia 12 Kasım'da ise Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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