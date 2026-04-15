Vance, Gazze Politikasıyla Protesto Edildi

15.04.2026 10:03
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Gazze üzerindeki politikası nedeniyle etkinlikte protesto edildi.

ABD'de Başkan Yardımcısı JD Vance, katıldığı bir etkinlikte ABD'nin Gazze politikası nedeniyle "Çocukları öldürüyorsunuz, çocukları bombalıyorsunuz." sözleriyle protesto edildi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Georgia eyaletinde düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde gündemi değerlendirdiği sırada protesto edildi.

Vance, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu eleştirdiği sırada bir katılımcının, "Hazreti İsa soykırımı onaylamaz." ifadesi üzerine "Evet katılıyorum, öyle. Bu gayet basit bir prensip." diye konuştu.

Seyircinin, ABD yönetiminin Gazze'deki soykırımı desteklediğini söylemesinin ardından da Vance, "Başa geldiğimizde, Gazze'deki insani durum tamamen bir felaketti. Gazze'de barış anlaşmasını sağlayan kişi Donald Trump'tır." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine seyirci, "Çocukları öldürüyorsunuz, çocukları bombalıyorsunuz." diye sesini yükseltti.

Vance ise "Şu anda Gazze'ye son 5 yılda olduğundan daha fazla insani yardım ulaşıyor, çünkü bu durumu ciddiye aldık." dedi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 328'e, yaralı sayısı da 172 bin 184'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

