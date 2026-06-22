Vance: İran'ın Eylemleri Üzerinden Değerlendirilmeli - Son Dakika
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Vance: İran'ın Eylemleri Üzerinden Değerlendirilmeli

22.06.2026 22:08
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile görüşmelerde eylemlerin önemine vurgu yaptı, ilerlemeden memnun.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la devam eden görüşmelerle ilgili Tahran yönetimini "verdiği sözler üzerinden değil eylemleri üzerinden" değerlendirmek zorunda olduklarını belirtti.

Vance, İran heyetiyle yapılan barış görüşmelerinin ardından İsviçre'den ABD'ye dönüşü öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

ABD Başkan Yardımcısı söz konusu sürecin "dönüşmüş bir Orta Doğu'nun temelini atmakta olduğunu", ancak henüz bu inşa sürecinin tamamlanmadığını söyledi.

İran'ın, nükleer kapasitesi konusunda yeniden uluslararası denetime izin vereceği hatırlatılan Vance, "Kimsenin sözüne güvenemezsiniz. Asıl yaptıklarına güvenmek zorundasınız. Müfettişlerin ülkeye alınması önemli bir adım. Ancak yine de ülkeye girdikten sonra müfettişlerin tam olarak ne yapmasına izin vereceklerini görmemiz gerekiyor." sözlerine yer verdi.

Vance, son birkaç gün içerisinde İran'la kaydedilen ilerlemeden dolayı "çok iyi hissettiğini" dile getirdiği konuşmasında, İran'ın bir daha "asla nükleer silaha sahip olmamalarını garanti altına almak amacıyla" bu denetimleri ve denetim rejimini daha da güçlendireceklerine vurgu yaptı.

Bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, İran ile hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde oldukça iyi ilerleme kaydettiklerini aktaran Vance, "başarılı nihai anlaşma" için iyi bir temel attıklarını ifade etmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından aynı konuyla ilgili açıklamasında "Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vance: İran'ın Eylemleri Üzerinden Değerlendirilmeli - Son Dakika

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