Vance, 'Kaybetmemizin nedeni savaştır' dedi, İsrail ilişkilerinin değişmesini önerdi - Son Dakika
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Vance, 'Kaybetmemizin nedeni savaştır' dedi, İsrail ilişkilerinin değişmesini önerdi

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisini İran'la savaşa ve İsrail'le ilişkilere bağladı. Vance, seçmenleri geri kazanmak için savaşın bitirilmesi, hayat pahalılığı ve İsrail ilişkilerinin değiştirilmesi gibi 4 madde paylaştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin kaybetmesinin nedenini İran'la savaş ve İsrail'le ilişkilere bağladı.

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhuriyetçilerin yenilgisinde neden olarak İran'la savaş ve İsrail'le ilişkilere işaret eden Vance, "Kaybetmemizin nedeni savaştır." ifadesini kullandı ve bunu dün gece ABD Başkanı Donald Trump'ın da "bizzat dile getirdiğini" hatırlattı.

Vance, seçimi kaybetmelerinin asıl nedeninin "hemen herkes için bariz" olduğunu kaydederek, Cumhuriyetçi Partiden uzaklaşan seçmenleri geri kazanmak için bir anket uzmanıyla görüştüğü bilgisini verdi ve çözüm için 4 madde paylaştı.

Söz konusu maddeleri alt alta sıralayan Vance bunların, "(İran'la) savaşa son verilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanılması, 'önce Amerika' anlayışının benimsenmesi ve İsrail ile olan ilişkilerin değiştirilmesi." olduğunu yazdı.

Cumhuriyetçi analistlere çıkıştı

Başkan Yardımcısı Vance, Cumhuriyetçi analistlerin seçimle ilgili doğru bilgilendirmediği yorumuna yer verdiği paylaşımında şunları yazdı:

"Bizim taraftaki veri analistlerinin üzerinde durduğu konulardan biri seçmen kompozisyonuydu. Yani seçmen kitlesinin, Cumhuriyetçilerin kazanması için gereken 2024 profiline yeterince yakın olup olmadığıydı. Demokratların ezici bir zafer kazanacağını gösteren anketlere rağmen, veriler bize hep aynı şeyi söylüyordu. Bazı eyaletlerde katılım fena değildi, bazılarında ise gerçekten harikaydı. Hiçbir eyalette ise felaket düzeyinde değildi. Ekibimizde gerçek bir iyimserlik havası vardı. İnsanlarımız sandığa gidiyordu."

Gelecek birkaç ay içinde, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik pek çok girişimle karşılaşacakları öngörüsünü paylaşan Vance, "Çözümün yasa dışı göçmenlere yönelik genel af olduğunu savunduklarını sıkça duyacaksınız. Uygulama yöntemlerimizi değiştirmemiz gerektiği fikrine açığım. Örneğin, yasa dışı iş gücü çalıştıran işletmelere daha fazla odaklanmak gibi. Ancak af konusunu gündeme getiren herkes size yalan söylüyor demektir." sözlerine yer verdi.

Vance, seçimlerle ilgili kendilerini daha önce uyaranlara "Kızmakta sonuna kadar haklısınız." diye seslenirken, bu kitleye "öfkeyi bir kenara bırakıp ABD'yi kurtarma işine geri dönme" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin seçimlerde kan kaybetmesinin nedeninin İran'a karşı yürütülen savaş olup olmadığı sorusuna, "İran da bunun bir parçasıydı." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA
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