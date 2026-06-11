Vance: Netanyahu, İran Konusunda Yanıldı - Son Dakika
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Vance: Netanyahu, İran Konusunda Yanıldı

11.06.2026 15:07
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Netanyahu'nun İran ile ilgili hataları olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her konuda aynı fikirde olmadığını belirterek Netanyahu'nun İran konusunda ABD ile ilişkilerde "bazı konularda yanıldığını" söyledi.

Vance, CBS televizyonunda Robert Costa'nın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İsrail'in yakın ortaklar olduğunu belirten Vance, "Ancak bazı zamanlar uyuşan, bazı zamanlar ise uyuşmayan çıkarlarımız var." ifadesini kullandı.

Netanyahu'yu "ülkesinin çıkarlarını agresifçe savunan bir lider" olarak niteleyen Vance, Trump'ın ise kendi çıkarları konusunda gayet net olduğunu vurguladı.

Vance, Netanyahu'nun İran konusunda ABD ile ilişkilerine yaklaşımında herhangi bir hata yapıp yapmadığı sorusuna, "Elbette, bazı konularda yanıldı." yanıtını verdi.

Öte yandan Vance, Netanyahu'nun hangi konularda yanıldığına dair detay vermekten kaçındı.

Vance'in röportajının tamamının 14 Haziran Pazar günü yayımlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vance: Netanyahu, İran Konusunda Yanıldı - Son Dakika

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