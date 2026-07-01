Vance: Trump Orduyu İran'a Göndermeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vance: Trump Orduyu İran'a Göndermeyecek

01.07.2026 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın orduyu İran'a geri göndermeyeceğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın "mecbur kalmadıkça" ve "açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça" orduyu İran'a geri göndermeyeceğini söyledi.

Vance, Virginia eyaletinde basın mensuplarına İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hiçbir konuda kesin taahhütte bulunamayacağını çünkü bunun İran'ın nihayetinde ne yapacağına bağlı olduğunu ifade eden Vance, Trump'ın "mecbur kalmadıkça" ve "açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça" orduyu İran'a geri göndermeyeceğini taahhüt edebileceğini belirtti.

Vance, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelere ilişkin, "Şu anda görüşmeler iyi gidiyor. Henüz çok erken bir aşamadayız ama görüşmeler iyi gidiyor." dedi.

Müzakerelerin başarılı olması için gerekenlerin yapılacağını aktaran Vance, "Ama eğer nükleer programlarını yeniden kurmaya çalışırlarsa, denetimlere izin vermezlerse, birkaç gündür durdurdukları ticari gemilere ateş etmeye yeniden başlarlarsa o zaman elbette başkanın masada hala birçok seçeneği olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vance: Trump Orduyu İran'a Göndermeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu
İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı
Edirne’de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti: Belediye ekipleri yola kum serdi Edirne'de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti: Belediye ekipleri yola kum serdi
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti
Rusya, Türkiye’ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor Rusya, Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor
Bursa’da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü Bursa'da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü

20:25
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
19:42
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor Ouattara, bu gece İstanbul’da
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da
18:10
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 20:30:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Vance: Trump Orduyu İran'a Göndermeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.