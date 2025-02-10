Vance: Yargıçlar Yönetimi Kontrol Edemez - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vance: Yargıçlar Yönetimi Kontrol Edemez

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, federal yargıçların yönetimin kararlarını durdurmasını eleştirdi.

10.02.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, hükümetin kararlarının mahkeme engeline takılması hakkında, yargıçların, yönetimin meşru yetkilerini kontrol edemeyeceği eleştirisinde bulundu.

Vance, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, federal yargıçların, Başkan Donald Trump yönetiminin kararlarını durdurmasına tepki gösterdi.

Bir yargıcın, bir generale nasıl operasyon yöneteceğini söylemesinin "yasa dışı" olduğunu belirten Vance, "Yargıçlar, yönetimin yasal yetkilerini kontrol edemez." yorumunu yaptı.

Federal yargıçların Trump'a karşı kararları

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Loren AliKhan, 29 Ocak'ta Trump'ın federal hibe ve kredileri askıya alma emri hakkında geçici durdurma kararı vermişti.

Washington DC Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly de 6 Şubat'ta bir grup işçi sendikasının, ABD Hazine Bakanlığı ve Bakan Scott Bessent'e karşı açtığı davada Bakanlığın bazı istisnalar dışında Mali Hizmetler Bürosu tarafından tutulan herhangi bir ödeme kaydı ya da ödeme sistemine erişim sağlamasına sınırlama getirmişti.

ABD Maryland Bölge Yargıcı Deborah Boardman ise 6 Şubat'ta Başkan Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesine karşı ülke çapında ihtiyati tedbir kararı almıştı.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, 8 Şubat'ta Elon Musk'ın yöneticisi olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE), Hazine Bakanlığının kayıtlarına erişimini engelleme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Politika, Hükümet, Mahkeme, Güncel, Yargı, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vance: Yargıçlar Yönetimi Kontrol Edemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:52 Mansur Yavaş’ın “Yokum“ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği gün kritik anket sonuçları geldi
12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:16 Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:05:15. #1.13#
SON DAKİKA: Vance: Yargıçlar Yönetimi Kontrol Edemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.