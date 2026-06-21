VANCOUVER, 21 Haziran (Xinhua) -- Her yıl düzenlenen Vancouver Retro Oyun Fuarı, Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı New Westminster kentinde ziyaretçilerini ağırladı.
Klasik video oyunu konsolları, atariler, koleksiyon parçaları ve hatıralıkların yer aldığı fuar, her yaştan binlerce oyun tutkununu bir araya getirdi.
Son Dakika › Güncel › Vancouver Retro Oyun Fuarı Ziyaretçilerini Ağırladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?