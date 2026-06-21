Vancouver Retro Oyun Fuarı Ziyaretçilerini Ağırladı

VANCOUVER, 21 Haziran (Xinhua) -- Her yıl düzenlenen Vancouver Retro Oyun Fuarı, Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı New Westminster kentinde ziyaretçilerini ağırladı.

Klasik video oyunu konsolları, atariler, koleksiyon parçaları ve hatıralıkların yer aldığı fuar, her yaştan binlerce oyun tutkununu bir araya getirdi.