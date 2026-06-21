Vancouver Retro Oyun Fuarı Ziyaretçilerini Ağırladı - Son Dakika
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Vancouver Retro Oyun Fuarı Ziyaretçilerini Ağırladı

Vancouver Retro Oyun Fuarı Ziyaretçilerini Ağırladı
21.06.2026 14:57
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Klasik oyun konsolları ve koleksiyon parçalarıyla dolu fuar, binlerce oyun meraklısını buluşturdu.

VANCOUVER, 21 Haziran (Xinhua) -- Her yıl düzenlenen Vancouver Retro Oyun Fuarı, Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı New Westminster kentinde ziyaretçilerini ağırladı.

Klasik video oyunu konsolları, atariler, koleksiyon parçaları ve hatıralıkların yer aldığı fuar, her yaştan binlerce oyun tutkununu bir araya getirdi.

Kaynak: Xinhua

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